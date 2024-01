Assemblée Générale des femmes magistrats : Marie Odile Thiakane Ndiaye loue la compétence, la seule garantie de la légitimité

L’Association des femmes magistrats du Sénégal (AFMS) a tenu son assemblée générale ordinaire le week-end à Saly-Portudal. Madame Marie Odile Thiakane Ndiaye, la présidente de l’AFMS, a tenu à remercier les personnalités ayant effectué le déplacement pour participer à leurs travaux. Pour elle, la compétence est la garantie de la légitimité, un legs de leurs ainées dans le métier. En ce sens, elles s’investissent dans la révision des statuts et des textes régissant les magistrats.

Plus de magistrate dans la Magistrature. Cette plaidoirie a été faite par l’Association des Femmes magistrate du Sénégal. Elle demande donc, une augmentation des femmes dans cette corporation forte de 539 magistrats dont 101 femmes. C’est ce qui avait conduit l’Association à organiser l’encadrement des candidates sélectionnées sur la base d’un appel à candidature. Selon elle, au bout d’une année d’existence, après l’assemblée générale constitutive, le bilan est encourageant, malgré beaucoup de choses restant à faire par rapport à leurs ambitions et la magistrature sénégalaises.

Parmi leurs réalisations, il a été noté une rencontre de l’AFMS, avec de jeunes collégiennes et lycéennes de Keur Bakar, dans le département de Kaolack, dans le cadre de la lutte contre la déperdition scolaire et les intéresser aux métiers du droit.

La descente des femmes magistrats a été l’occasion d’organiser des séances de révisions dans le Saloum pour les étudiants, suite aux événements malheureux les ayant éloignés de l’université. Ainsi, elles ont réuni une centaine de candidats pour les préparer aux concours de la magistrature, le barreau ou l’Ecole nationale d’administration (ENA). Des résultats encourageants ont été enregistrés avec 16 admissibles au début à l’oral parmi lesquels six (06) ont été déclaré admis définitivement à la magistrature, trois (03) garçons et trois (03) filles.

L’autre activité évoquée par la présidente de l’AFMS est la rencontre de Marrakech à laquelle elles ont participé, organisée par l’Association des femmes juristes où des contacts noués ont facilité leur affiliation à l’Association internationale.

Pour les perspectives, les femmes magistrats entendent retourner auprès des petites filles pour les rencontrer et leur offrir des modèles, en relation avec l’Association des femmes médecins. Dans les établissements des régions du Nord et du Sud du Sénégal. Dans la région de Dakar, elles comptent visiter le lycée John Fitzgerald Kennedy, les cours Sainte-Marie de Hann. Des faits marquants de l’ouverture de l’AG de l’AFMS sont relatifs aux hommages rendus au président de l’Union des magistrats du Sénégal et des cadeaux remis à des magistrats comme le Procureur Dior Fall Sow et Abdoulaye Diack.