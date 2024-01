Année 2024: Les événements à retenir de juillet à décembre

En 2024, l’ONU sera une fois de plus au cœur des efforts internationaux visant à relever les défis mondiaux les plus urgents, qu’il s’agisse de soutenir l’économie mondiale, l’action climatique ou de maintenir la paix. Au second semestre, l’ONU regardera vers l’avenir, avec un grand sommet consacré au Futur en septembre et la Conférence sur le climat en novembre.

Juillet : examen des objectifs de développement durable

L’année 2023 a été marquée par l’examen à mi-parcours des Objectifs de développement durable (ODD), un programme pour un avenir meilleur adopté par tous les États membres de l’ONU en 2015. Le score à la mi-temps a montré que le monde est en retard sur les 17 objectifs et qu’il aura du mal à atteindre l’un d’entre eux d’ici 2030.

Le Forum politique de haut niveau (HLPF) – le grand événement de mi-année au siège de l’ONU pour évaluer les progrès réalisés dans la réalisation des ODD, qui se tiendra du 8 au 17 juillet – sera l’occasion d’évaluer la volonté politique existante pour en faire une réalité. Attendez-vous à ce que l’accent soit mis sur la faim et la pauvreté, le changement climatique et le développement durable.

Août : hommage aux humanitaires

Les travailleurs humanitaires sont reconnus chaque année lors de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le 19 août, pour leur contribution à la survie, au bien-être et à la dignité des personnes touchées par les crises dans le monde.

La célébration a été instituée il y a 21 ans, après que le siège de l’ONU à Bagdad, en Iraq, ait été bombardé et que 22 travailleurs humanitaires, dont le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq, Sergio Vieira de Mello, ont été tués. Cette journée, qui se concentre également sur la sécurité des humanitaires, rendra hommage à tous ceux qui, y compris un nombre record à Gaza, ont perdu la vie au service d’autrui.

Septembre : regarder vers l’avenir, il ne fait que commencer

Ne manquez pas le Sommet du futur les 22 et 23 septembre, qui vise à « forger un nouveau consensus international sur la manière dont nous pouvons offrir un meilleur [DD2] présent et sauvegarder l’avenir ». Un « pacte pour l’avenir » sera adopté, dans l’espoir qu’il amènera la communauté internationale à relever efficacement les défis actuels, ainsi que ceux qui sont apparus ces dernières années ou pourraient encore se profiler à l’horizon.

Le Sommet sera la pièce maîtresse de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale, traditionnellement la période la plus chargée de l’année au siège de l’ONU.

Le débat de haut niveau, au cours duquel les dirigeants des États membres sont invités à prendre la parole dans le bâtiment de l’Assemblée générale, débutera le mardi 24 septembre.

Octobre : tirer la biodiversité hors du gouffre

Le monde naturel est confronté à un déclin dangereux et environ un million d’espèces sont menacées. Entre le 21 octobre et le 1er novembre, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité aura lieu en Turquie, où les délégués discuteront de la manière de restaurer les terres et les mers de manière à protéger la planète et à respecter les droits des communautés locales.

L’événement s’appuiera sur la réussite d’un accord historique conclu par la communauté internationale pour protéger la nature et fixer des objectifs mondiaux pour sauvegarder la biodiversité. Le défi sera de concrétiser ces objectifs ambitieux d’ici 2030.

Novembre : le mouvement climatique s’installe en Azerbaïdjan

Après trois décennies de conférences de l’ONU sur le climat, les nations du monde ont finalement exprimé leur aspiration à s’éloigner des combustibles fossiles, lors de la conférence de 2023 à Dubaï. Cela a été salué par certains comme une percée et comme le début de la fin des sources d’énergie sales, mais de nombreuses personnes, y compris António Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, sont frustrées par la lenteur avec laquelle le monde évolue vers un avenir sans carbone.

« L’élimination progressive des combustibles fossiles est inévitable. Espérons que cela n’arrive pas trop tard », a déclaré M. Guterres en réponse à cette déclaration. Alors que l’attention portée à la crise climatique risque de s’intensifier l’année prochaine, tous les regards seront tournés vers Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 24 novembre, hôte de la conférence de 2024 (COP29), pour voir si le rythme du changement peut être accéléré.

Décembre : la sûreté nucléaire à l’honneur

L’énergie nucléaire a été présentée comme un outil important dans la transition vers un système énergétique sans carbone. Cependant, les craintes concernant la sécurité des sources d’énergie persistent : nombreux sont ceux qui se souviennent encore des conséquences environnementales de la catastrophe de Fukushima en 2011 et de l’explosion de Tchernobyl en 1986.

Du 2 au 6 décembre, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) tiendra la quatrième Conférence internationale sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires à Vienne, en Autriche. L’événement jouera un rôle essentiel dans les efforts nationaux et internationaux déployés pour garantir l’efficacité de la sûreté nucléaire et radiologique, ainsi que la sécurité des installations et des activités.

Et aussi : le basket-ball pour la paix

Des dizaines d’élections générales devraient avoir lieu dans le monde en 2024, notamment au Soudan du Sud. Les premières élections post-indépendance, qui devaient avoir lieu en 2015, ont été retardées et devraient avoir lieu avant la fin de l’année. La mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSS, met en œuvre des mesures proactives visant à atténuer les risques de violence avant, pendant et après le vote.

Parallèlement, le basket-ball, joué pour la première fois aux États-Unis en 1891, est reconnu pour son rôle dans l’autonomisation des femmes et des filles, la promotion de la paix et du développement et le respect des droits humains.

Les deuxièmes célébrations de la Journée mondiale du basket-ball auront lieu le 21 décembre.