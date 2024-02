Amnistie et dialogue : Khalifa Sall répond à Ousmane Sonko

Critiqué il y a des mois pour avoir répondu à l’appel au dialogue de Macky, Khalifa Sall n’a pas hésité hier à sermonner Sonko déjà annoncé à la table des négociations. Se prononçant sur l’amnistie agitée, lors de son point de presse, le leader de «Taxawu» a même évoqué l’existence de «dessous» de ces concertations en vue.

Entouré de ses compagnons comme Barthelemy Dias et Moussa Tine, c’est un Khalifa Sall en mode raillerie qui s’est adressé aux journalistes sur les enjeux du report de la Présidentielle. Mais très vite, la lancinante question du dialogue annoncé par Macky ainsi que la thèse le l’amnistie brandie ont occupé le débat. «Ce dont parle depuis ce matin (l’amnistie Ndlr) relève de la spéculation. Puisque jusqu’à présent, ce n’est pas claire.

Dans ce pays, malheureusement, il ne faut jamais avoir raison très tôt. Maintenant ce n’est pas seulement une question de loi d’amnistie. Il y a aussi les dessous. «Nous, ça nous avait coûté un bashing pendant 3 mois, de juin à septembre. Tout le monde s’en souvient», a t- il dit en référence au traitement qu’il a subi au sein de Yewwi.

Le candidat à la Présidentielle dit niet pour le moment et appelle au front. «Même quand j’étais en prison, nous avions toujours été au dialogue tant que l’intérêt de la nation est en jeu. Mais dans ce contexte, on doit d’abord parler de la question du report avant toute chose. On doit combattre jusqu’à mettre à terme l’idée de report de l’élection présidentielle. Ensuite on pourra dialoguer», a suggéré Khalifa Sall.

Source: E-Media