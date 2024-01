Amadou Ba encore « Sonkorisé »

Amadou BA procédait hier dimanche 28 janvier 2024 à l’inauguration du stade municipal de Mbacké. Un évènement durant lequel le premier ministre s’attendrait à être adulé par la jeunesse de Mbacké. Mais le candidat de la coalition BBY à l’élection présidentielle prochaine verra le nom de l’opposant Ousmane SONKO scandé.

Le premier ministre Amadou BA était hier à Mbacké dans le cadre de l’inauguration du système de transfert d’eau douce à Sadio. Un projet de 4 forages qui produiront 16000 m3 d’eau par jour d’un coût global de 23 milliards de FCFA. Il a aussi procédé dans l’après-midi à l’inauguration du stade municipal de Mbacké, où la cérémonie festive a vite viré au cauchemar pour le candidat du pouvoir à la présidentielle de 25 février prochain.

En effet, selon nos confères de Senenews et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l’actuel chef du gouvernement a été accueilli par des jeunes qui chantaient et scandaient le nom d’Ousmane SONKO, pour rendre hommage au principal opposant au pouvoir, actuellement en prison. C’est la deuxième fois de suite que le candidat de la majorité présidentielle fait face à une telle situation dans la zone de Touba. Il y a quelques jours, le Premier ministre et candidat désigné du pouvoir a été « sonkorisé » alors qu’il allait présenter ses condoléances au nom du Chef de l’Etat et du gouvernement, suite au rappel à Dieu du fils de Serigne Abdou Karim MBACKE.