Aissata Tall SALL au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies: « Seul 1,5 % des manifestations sont interdites au Sénégal » 

Hier, le Sénégal a présenté devant le Groupe de travail de l’Examen Périodique Universel (EPU) du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, à Genève, son 4ème Rapport national sur la situation des droits de l’homme. Une délégation conduite par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des représentants des départements ministériels concernés. Aïssata Tall Sall est revenue sur des statistiques relatives « à l’interdiction de manifester » non sans confirmer la position du Sénégal sur la question des LGBT.

Lors de cette session, 123 délégations ont pris la parole au cours du débat interactif pour saluer les avancées du Sénégal en matière de droits de l’homme et louer son rôle avant gardiste dans plusieurs domaines. Selon le communiqué du ministre de la Justice, parvenu à notre rédaction, l’EPU est un mécanisme consensuel, faisant l’objet d’une large acceptation par les États membres. Il permet un dialogue interactif et constructif durant trois heures et demie, au cours duquel la situation des Droits de l’Homme de chaque État membre des Nations Unies fait l’objet d’un examen approfondi. « La présentation du rapport de notre pays s’inscrit dans le cadre du quatrième cycle de l’EPU qui couvre la période 2022-2027. Son examen a permis d’assurer le suivi des recommandations issues de notre précédent passage lors du troisième cycle, en novembre 2018, mais surtout de rappeler à la Communauté internationale les importants progrès et les défis relevés en matière de promotion et de protection des droits de l’homme durant les cinq dernières années», précise la même source.

A en croire la note, «les intervenants ont également formulé des recommandations, principalement en lien avec les droits civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels. Toutes ces recommandations ont été formulées dans un esprit constructif, essentiellement dans le but d’encourager le Sénégal à poursuivre les mesures et initiatives destinées à assurer, globalement, un meilleur bien-être pour ses populations. » Mais des informations font état de libertés, selon Mme Sall qui a déclaré que seul 1,5 % des manifestations sont interdites et que tout le reste est autorisé.

Me Aissata Tall Sall a indiqué que ces données proviennent d’un rapport provenant «d’un haut représentant et rapporteur spécial » qui a visité Dakar pour évaluer la situation et affirmant que le droit de manifester au Sénégal est totalement libre, même s’il est encadré par des règlements. Ces libertés sont exercées au Sénégal sans aucunes entraves et cela sur l’ensemble de notre territoire national. Cela nous ne nous contentons pas de le dire nous avons les statistiques pour le prouver. Et elles sont interdites que lorsque nous faisons face à des troubles à l’ordre public».

S’agissant de la question des LGBT, A. Tall Sall a confirmé la position du Sénégal. « Le Sénégal a rejeté toutes les résolutions où la question des LGBT a été incluse parce que c’est la position souveraine du Sénégal. C’est une position claire et le Sénégal dit devant ses partenaires et le dit à la communauté internationale. C’est la position de principe du Sénégal. Le Sénégal ne légalise pas les droits sur les LGBT», a insisté Aïssata Tall Sall.