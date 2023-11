Air Sénégal densifie son offre

Air Sénégal a le plaisir d’annoncer, qu’à compter de la fin janvier 2024, son offre augmentera considérablement – de près de 50% – pour désormais proposer, en propre ou avec ses différents partenaires stratégiques, un total de 29 destinations contre 20 aujourd’hui.

Cette expansion commerciale s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan de Relance et fait suite à l’obtention, en août 2023, de la certification IOSA (certification qualité facilitant notamment la mise en œuvre des accords et alliances) qui lui a permis de matérialiser des partenariats majeurs avec des acteurs de premier plan.

En premier lieu, Air Sénégal a signé, en septembre 2023, un accord de coopération stratégique avec Royal Air Maroc. Outre des synergies opérationnelles, l’accord prévoit l’ajout de quatre fréquences hebdomadaires supplémentaires sur Casablanca en partage de code à compter de fin janvier 2024.

Consécutivement, Air Sénégal a entériné un accord avec Air Côte d’Ivoire qui consacre l’intégration des réseaux respectifs des deux compagnies. Cette ambitieuse initiative est inédite de par son ampleur en Afrique de l’Ouest et Centrale. La mise en place technique initiée depuis plusieurs mois sera concrétisée d’ici la fin janvier 2024.

Enfin, les destinations de Lyon, Marseille, Barcelone et Milan seront désormais accessibles quotidiennement, à compter de fin janvier 2024, en vol indirect via Paris à la faveur d’accords avec Air France en cours de finalisation.