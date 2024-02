Affaire Walf, Dossier Karim Wade, report élection, Pastef… : Le directeur de l’emploi Pape Modou Fall brise le silence

La polémique autour du report des élections Présidentielle de 2024 , la polémique autour des parrainages, la double nationalité de Karim restent encore, la principaux sujets de débats auprès des autorités politiques. Sur ce, Pape Modou Fall, Directeur de l’Emploi est revenu en large sur ces polémiques.

Invité par nos confrères de Senego, le Directeur de l’Emploi, leader du parti du RV « Deug Mo Woor » n’a pas fait partie des partisans du report du scrutin. Il justifie ainsi les motifs évoqués par le Président Macky Sall, particulièrement sur le système des parrainages qui, juge-t-il, existe des manquements. « J’étais contre le parrainage« , a-t-il soutenu. Non sans évoquer les raisons techniques.

Son appel au dialogue est crucial dans cette période de différend institutionnel, où une disposition constitutionnelle trouble l’application des règles électorales. Le Président montre ainsi sa volonté de résoudre les tensions politiques de manière pacifique et constructive.

De plus, la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur le différend institutionnel entre autorités du Conseil Constitutionnel, une formation politique et une prétendue existence d’une double nationalité, est une étape importante d’une élection inclusive, transparente et libre. Nous devons permettre à cette commission de faire son travail en toute indépendance et impartialité. D’autant plus, c’est notre référentiel constitutionnel qui est encore interpelé. Ce qui est profondément réconfortant.

La consécration de la disposition constitutionnelle renvoyant à la souveraineté nationale appartient au peuple Sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par référendum, constitue le fondement légal et vaillant de la commission d’enquête parlementaire mise en place en date du 31 Janvier 2024.