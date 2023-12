Affaire Ndella Madior : Macky siffle la fin de la récréation

Le présumé scandale à la pouponnière de ‘’Keur Yeurmandé’’ a fait bouger les choses, ou presque ! Depuis 2019, un projet de décret visant à réglementer les structures ayant pour mission la prise en charge des enfants, de la conception à l’âge de 3 ans, au moins, dans les établissements dédiés tels que les crèches, pouponnières, garderie d’enfants, espaces de jeux, entre autres.

En clair, c’est l’adoption, ce mercredi 27 Décembre, par le chef de l’Etat Macky Sall, du projet de décret fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0-3 ans. Ce projet de décret, selon notre source, a été élaboré sur la base d’un benchmarking et un processus participatif et inclusif qui n’a laissé en rade aucun acteur du Développement Intégré de la Petite Enfance. Elle ajoute pour dire que le président de la République, vient ainsi, sous son magistère, de réaliser, une grande prouesse pour la réglementation du sous-secteur de la petite enfance au Sénégal.