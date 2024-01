Affaire Ndella Madior Diouf : Le vigile et sa complice risquent 2 ans de prison

Jean Noel Ndour, vigile à la pouponnière « SOS Santé » de Ndella Madior Diouf, et Woury Dia ont été jugés hier mardi, par le tribunal des Flagrants délits de Dakar pour « enlèvement d’enfant, collecte illicite de données et complicité de recel ». Les deux prévenus risquent jusqu’à 2 ans de peine, dont 6 mois fermes assortis d’une amende de 200 mille FCFA.

Ma patronne Ndella Madior lui a réclamé la somme de 4 millions de francs cfa. Par la suite, j’ai pris ses coordonnées pour l’aider, car j’avais pitié d’elle. Un jour, la directrice m’avait demandé d’accompagner une fille qui était sur le point d’accoucher. Je lui ai envoyé les photos du bébé et elle m’a proposé la somme de 2 millions de nos francs en échange du bébé. Mais j’ai refusé. Avec l’insistance de la dame, je lui ai remis le bébé pour qu’elle le montre à sa famille. Et elle ma juste donnée 65 000 francs cfa. La dame devait me rendre le bébé », narre-t-il dans les colonnes du journal L’Observateur.

À son tour, la mise en cause a catégoriquement nié les déclarations du vigile. Elle déclare que Jean N. Diouf lui a fait croire qu’une de ses amies résidentes en Gambie avait accouché d’un nourrisson et comptait abandonner son bébé. » D’ailleurs, j’ai même parlé au téléphone à la dame qui m’a demandé 500 mille pour les frais médicaux. Je reconnais avoir donné 65 000 francs cfa à Jean. Je voulais juste adopter et rendre l’enfant après le baptême », se dédouane-t-elle.

Le procureur lors de son réquisitoire, a noté que le degré de responsabilité des deux prévenus est égale. Suffisant pour lui de requérir 2 ans de prison dont 6 mois ferme.