Affaire du présumé contrat minier: Aly Ngouille confirme les termes de sa plainte à la sureté urbaine 

Ce sera un défilé au niveau de la sureté urbaine de Dakar où les personnes citées par Me Moussa Diop dans le cadre d’un présumé contrat d’exploitation de mines de diamant ente des personnalités étatiques. Hier Aly Ngouille Ndiaye était sur les lieux.

L’affaire fait grand bruit. Me Moussa Diop dont la garde-à-vue a déjà expiré pourrait être prolongé ou déféré. Ce dernier lors d’une conférence de presse avait accusé Aly Ngouille Ndiaye, Macky Sall et Jean Claude Mimran d’avoir signé un contrat d’exploitation de Diamant.

Ce dernier a indexé le candidat à la présidentielle la paternité de documents. Ce que le maire de Linguère et ancien ministre des Energie et des Mines a catégoriquement balayé d’un revers de la main avant de porter plainte contre l’ancien Dg de Dakar dem dikk pour diffamation à son tour. Il a été auditionné hier au niveau du commissariat de la sureté urbain de Dakar.

Il a confirmé les termes de sa plainte. Selon son avocat Me Daouda Ka, il avait en réalité déposé sa lettre depuis le lundi 11 novembre dernier et a saisi le procureur de la république et la plainte a été transmis par le parquet. « Je vous confirme qu’il s’est présenté au commissariat et il a été reçu par l’enquêteur », a-t-il dit. En effet, son avocat a aussi précisé que son client n’a pas fait l’objet de convocation.

La personne mis en cause est en garde à vue et selon son avocat il fallait confirmer les termes de sa plainte avant que l’accusateur soit déféré. Par ailleurs Ousmane Cissé, ancien Directeur des mines et de la géologie sera auditionné à son tour par les enquêteurs.

MOMAR CISSE