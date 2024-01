Aéroport International Blaise Diagne (AIBD): Les membres du SUTTAAAS alertent « Chaque avion qui arrive et repart de l’Aibd est un miracle »

Le syndicat Unique des Travailleurs du Transport Aérien et des Activités Annexes du Sénégal (SUTTAAAS) alerte le Président Macky Sall sur les graves manquements à l’ Aéroport International Blaise Diagne (Aibd).

L’Aibd serait dans une zone de turbulence ? En tout cas si on en croit le Suttaaas, la situation n’est pas reluisante. Manque de logistique, risque d’incendie des aéronefs, l’AIBD est dans une situation d’insécurité totale, selon les syndicaliste. Il y a des incidents graves allant jusqu’à produire des risques d’incendie des aéronefs, des marchandises dangereuses (zone fret) et des retards imputables au manque et à la vétusté du matériel. Selon le SUTTAAS, chaque avion qui arrive et repart de l’Aibd est un miracle. « Il n’y a plus de garantie absolue autour de la sécurité qui entoure le traitement d’un avion à l’aéroport de Diass, préviennent les syndicalistes.

Par contre selon des informations, l’infrastructure aéroportuaire a reçu un lot de 2.942.594 passagers en 2023, pour une progression de +11,91% en comparaison avec l’année 2022. Cette performance met en évidence la tendance à la hausse du trafic à l’Aéroport international Blaise Diagne, une évolution progressive depuis son ouverture, le 7 décembre 2017.

En dehors d’une période difficile, entre 2020 et 2022, liée à la pandémie de Covid19, l’aéroport international Blaise Diagne de Diass a rapidement retrouvé, avec ses statistiques citées, son trafic d’avant pandémie (2019), dès juin 2022. «Cette nouvelle progression de presque 12% entre 2022 et 2023 est une prouesse, au moment où d’autres aéroports peinent à retrouver leur trafic normal. Les mouvements d’avions ont également connu une hausse de +6,93% comparé à l’année dernière, avec 28.587 mouvements enregistrés, retrouvant ainsi leur niveau de 2019», renseigne LAS.