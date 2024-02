ADHA ( société civile) invalide le report

« L’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié pour le respect du calendrier électorale Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) est préoccupée par la situation sociopolitique actuelle au Sénégal. « En effet, l’élection Présidentielle du 25 février 2024 dont le processus suit son cours est sur le point d’être remis en question par des acteurs dont personne ne sait quel est le dessein. » Note l’ONG dans un communiqué dont voici l’intégralité… Mais force est de constater que même le Président de la République est soumis au Droit ainsi qu’aux décisions du Conseil Constitutionnel qui a fini de publier la liste des candidats. Ainsi, l’ADHA rappelle qu’à 22 jours du scrutin, aucun soubassement légitime ni légal, ni même une crise institutionnelle, n’existe pour créer les conditions d’un report des élections. Aucune suspicion, qu’elle soit légitime ou non, à l’encontre d’un ou de plusieurs membres du Conseil Constitutionnel ne peut altérer le processus électoral ni remettre en question les délibérations dudit Conseil qui, comme le précise l’article 92 de la Constitution du Sénégal « Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) appelle en conséquence à la sérénité des acteurs, à la continuation du processus de la manière la plus transparente et au patriotisme afin que le processus de dévolution démocratique du pouvoir se fasse comme il en a toujours été le cas au Sénégal. ADHA rappelle par ailleurs au Président de la République son devoir historique de préserver la paix ainsi que la sécurité du Sénégal et des Sénégalais et à rester au-dessus de la mêlée en rappelant à son camp et à tous les partisans du report des élections que le Sénégal est au-dessus de leurs intérêts. En conclusion, ADHA demande au Président de la République de remettre de l’ordre dans le débat public et à prendre toutes mesures utiles pouvant garantir le fonctionnement de l’Etat de Droit et la tenue des élections le dimanche 25 février 2024. Dakar le 03 février 2024 Action pour les Droits Humains et l’Amitié »