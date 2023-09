ADD rejoint Amadou Ba : La Cojer de Kanel salue le rôle joué par Harouna Dia

Le Président du conseil économique social et environnemental (CESE) avait décidé de tourner le dos au patron de l’APR suite à son choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba.

Après de moult négociations, Abdoulaye Daouda Diallo est revenu sur sa décision en se rangeant derrière Amadou Ba à à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce week-end. D’ailleurs, les médias annonçaient une rupture entre le président de la République et son responsable politique dans le Fouta. Une décision qui ne sort exnilo car selon la Cojer de Kanel, elle a été facilitée par Harouna Dia qui a pu convaincre l’ancien ministre de l’intérieur. » Nous tenons à féliciter et encourager Harouna Dia pour les efforts qu’il est entrain de faire au sein de la coalition BBY », dit Samba Ly. Et de poursuivre : » Il reste un atout de taille, une valeur ajoutée de la famille Benno Bokk Yakar. Aujourd’hui considéré comme l’homme de l’ombre de l’APR, Harouna dia est de plus en plus nécessaire pour l’existence du parti avec son esprit fédérateur jamais égalé ». La convergence des jeunes républicains de Kanel réitére leur engagement et leur loyauté à accompagner le parti et la coalition en particulier dans ses batailles politiques.

« Par conséquent, nous sommes prêts à descendre sur le terrain politique pour l’élection présidentielle et à battre campagne pour le candidat de la coalition BBY en 2024.