Accusée d’avoir accès au fichier électoral: Mimi Touré dément et parle de complot

Dans un communiqué rendu public ce mardi, Aminata Touré, par le biais de sa cellule de communication, a démenti l’information selon laquelle elle aurait accès au fichier électoral. La candidate déclarée à l’élection présidentielle considère ces accusations comme un «complot» tendant à la discréditer aux yeux de l’opinion et précise, dans la foulée, que l’accès au fichier électoral ne permet pas d’avoir des parrains valables.

Aminata Touré est dans tous ses états suite aux accusations portées à son encontre. En effet, un quotidien de la place a mentionné dans son édition de ce mardi que l’ancienne Première ministre aurait acheté un code d’accès au fichier électoral via un agent de l’administration. Une information balayée d’un revers de main par la cellule de communication de Mimi Touré «Contrairement à des insinuations malveillantes rapportées, Mme Aminata Touré ne dispose d’aucun fichier électoral que ce soit. Mme Aminata Touré n’est pas de la race des politiciens qui achètent éhontément les délégués et clés contenant les parrainages des autres candidats. Mme Aminata Touré a toujours considéré que la politique peut s’accommoder de morale et d’éthique», lit-on dans le communiqué.

Dans cette même perspective, la cellule de communication de Mimi Touré soutient qu’il s’agit d’un «complot sans grande intelligence» car, selon elle, la possession du fichier électoral ne permet pas d’avoir un seul parrain valable puisqu’il est exigé sur la fiche de parrainage de mentionner la date d’expiration de la carte nationale d’identité CEDEAO, information qui ne figure pas dans le fichier électoral.

Poursuivant leur argumentaire, les membres de la cellule de communication d’Aminata Touré précisent que lors de la séance de remise des fiches de parrainage aux mandataires des candidats, la Direction Générale des Élections (DGE) leur a clairement signifié qu’elle a ajouté sur la fiche de parrainage la date d’expiration de la carte d’identité de la CEDEAO afin que les candidats qui détiendraient par devers eux le fichier électoral ne puissent en faire usage utile.

Par conséquent, ils estiment que ces accusations constituent une «tentative désespéré de calomnier et de salir la réputation de Mme Aminata Touré».

EL HADJI MODY DIOP