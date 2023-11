Que les détracteurs de Mame Mbaye Niang se le tiennent pour dit. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, accusé d’avoir engrossé deux filles de même père et de même mère, a saisi le procureur de la république pour laver son honneur. Dans sa plainte, le responsable politique de l’Alliance pour la république (Apr) a ciblé les sites Allo Dakar, Allo Sénégal et un compte TikTok qu’il poursuit pour injure publique, calomnie et diffamation.

