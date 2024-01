Accueil du PM Amadou Bâ à Ziguinchor: Doudou Kâ reconnaisant aux populations 

Le chef du gouvernement Amadou Bâ a été l’hôte de la partie sud du pays. A Ziguinchor, il a été accueilli triomphalement par les militants et sympathisants du ministre de l’Economie Doudou Kâ. Ce dernier qui se dit comblé par cet accueil, n’a pas manqué de faire montre de toute sa reconnaissance envers les populations: »Un immense merci aux populations de Ziguinchor pour le bel accueil qui m’a été réservé en compagnie du PM Amadou Ba.

Toujours, cet immense plaisir d’être parmi vous, de sentir votre énergie et votre dynamisme qui ont écrit la vitalité de notre région. Je suis touché. Mon attachement et ma fidélité à la Casamance sont éternels et non négociables.

Main dans la main pour construire ensemble un Casamance prospère », a réagi l’ex-

admnistrateur général du FONGIP.