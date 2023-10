Accident sur la VDN : Deux (02) taxis impliqués dans un carambolage

Un grave accident de voitures s’est produit sur la voie de dégagement nord (VDN) à hauteur du supermarché Exclusive, dans la nuit du dimanche au lundi.

Tout serait parti d’un gros carambolage impliquant des taxis qui se sont violemment percutés occasionnant plusieurs blessés graves. Selon des témoins, tout serait parti d’un excès de vitesse et d’une sorte de « course » qui aurait mal tourné.

Aucune perte en vie humaine n’a été notée. Il y’a encore quelques semaines, il y’avait un grave accident est sur la VDN3 et avait fait (01) Un mort sur le coup et plus de quatre blessés. Il ‘s’agissait de deux taxis étaient entrés en collision frontale, selon les témoins de l’accident. L’un des deux véhicules a pris la route à contresens ; ce qui a coûté la vie à l’un des conducteurs âgé d’une soixantaine d’années.

Pourtant il y’a quelques jours, Près de 700 victimes d’accidents de la route, résultant dans 90% des cas de facteurs humains, ont été recensées au Sénégal en 2022.