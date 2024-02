Abrogation du Décret convoquant le corps électoral : Le FC25 interpelle la communauté internationale à prendre position

Hier mercredi, les candidats retenus préalablement par le Conseil constitutionnel se sont regroupés autour du Front des candidats à l’élection présidentielle (FC25) pour dénoncer non seulement le report, mais aussi et surtout demander aux organisations internationales ainsi qu’aux chancelleries présentes au Sénégal de vouloir décliner clairement leur position. Ceci, pour disent-ils, que l’élection présidentielle se tienne à date échue c’est-à-dire ce 25 février 2024 .

Le Front des candidats à l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain (finalement reportée) a tenu un point de presse dans le cadre du report acté récemment par décret présidentiel et voté également à l’Assemblée nationale par les députés. Ces candidats se disent « atteints profondément et décident tout de même à poursuivre la campagne électorale. » C’est pourquoi d’ailleurs, Aliou Mamadou Dia du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a déclaré que ce n’est pas le report qui lui fait mal mais c’est plus tôt la violation de la Constitution. « Macky Sall est le gardien de la confusion, on ne doit pas nous amener à l’usure, on va continuer notre campagne et à partir du 2 avril on ne reconnaîtra plus Macky Sall comme président de la République. Nous lançons un appel à la communauté internationale sur ce qui se passe au Sénégal, ce coup d’Etat. J’interpelle toutes les chancelleries présentes ici au Sénégal pour qu’elles mettent la pression sur le président Macky Sall, j’interpelle la CEDEAO nonobstant leur récent communiqué mais nous attendons d’elle encore plus, idem pour l’Union africaine (UA) qui a un rôle à en jouer, le système des Nations unies également on a envie de les entendre se prononcer sur cette situation, le Secrétaire général de l’ONU et son représentant ici à Dakar sont tous interpellés », a-t-il dit.

Ayant en commun cette envie de mener une campagne électorale qui devrait débuter depuis quelques jours n’eut été la décision prise le 3 février dernier par le président de la République, ces candidats n’abdiquent pas. En effet, dans le même ordre d’idées, Amadou Ba, représentant de Bassirou Diomaye Faye et par ailleurs son mandataire national, dira que « la coalition Diomaye entend continuer la campagne et est présent afin de constater avec amertume l’effondrement de la démocratie sénégalaise et prétend que l’unique responsable n’est autre que le président Macky Sall. »

Et Mame Boye Diao de lui emboîter le pas en ajoutant qu’il exprime tout son soutien aux députés qui ont dû être évacués de l’Hémicycle pour permettre que la « forfaiture passe ». Il avance que dans le jargon juridique, le principe de la connaissance acquise a été utilisée : « Il y’a eu un discours à la Nation du président de la République, nous avons pris l’extrait de ce discours pour le déposer au Conseil constitutionnel, même si à ce moment-là le décret abrogeant le précédent décret qui avait convoqué le corps électoral n’était pas disponible, donc nous avons demandé au Conseil constitutionnel de continuer à être l’arbitre du jeu électoral comme le prévoit les dispositions légales et règlementaires », a-t-il expliqué.

Cheikh Tidiane Dièye n’est pas non plus resté bouche-bée lors de ce point de presse. Ce dernier axera son allocution sur un rappel douloureux des évènements de l’année 2021 et dira qu’il va continuer simplement de dire « président Macky Sall jusqu’ au 2 avril » malgré les interrogations de certains de ses amis. « (…) Mais par l’acte qu’il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant à signer un décret qu’il sait manifestement illégal, illégitime, il a violé la Constitution, il a violé son sermon et il fait un parjure », renchérit-il. Dans la foulée, Déthié Fall se demande « quand est-ce qu’un décret nomme un président de la République ? » Il laisse entendre qu’il va inhaler les gaz lacrymogènes s’il le faut mais il va battre campagne. « Nous ne l’accepterons pas et les pas pour le faire reculer seront engagés », dit-il.

Notons également la présence de Malick Gackou qui prétend que « notre Constitution est bafouée. « Ce sont les paradigmes de notre intégrité pour ne pas dire de notre sénégalité, qui sont remis en cause, c’est la raison pour laquelle outrés, nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés pour mener le combat afin que le Sénégal redevienne ce qu’il a toujours était (…) », lâche-t-il. Rappelons juste que parmi les candidats membres qui ont rejoint ce front (FC25), il y’avait notamment Serigne Mboup, Aly Ngouille Ndiaye qui exhorteront d’ailleurs aux députés de faire un recours auprès du Conseil constitutionnel, mais aussi la présence de Thierno Alassane Sall et celle de Maguette Sall représentant Anta Babacar Ngom. Ainsi donc le collectif des candidats de l’opposition rejette systématiquement le décret signé par le président de la République et la loi votée par l’Assemblée nationale. Ils exigent le respect du processus électoral du calendrier républicain et demandent au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin de rétablir l’ordre constitutionnel. Ils demandent également à toutes les forces vives de la Nation de venir rejoindre le combat puisque le combat n’est pas le leur c’est le combat de tous les sénégalais.