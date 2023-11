5eme sommet consultatif du comité des chefs de l’UA: Dr Annette Seck Ndiaye représente le président Macky Sall en Guinée Équatoriale

Le docteur Annette Seck Ndiaye, ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur, va représenter le président Macky Sall au cinquième sommet consultatif du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies (C10), prévu en Guinée Équatoriale vendredi 24 novembre.

‘’Mme Annette Seck Ndiaye, ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur, représentera le Chef de l’Etat, au Cinquième Sommet consultatif du Comité des dix Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, prévu le 24 novembre 2023 à Oyala, en Guinée Équatoriale’’, rapporte notamment un communiqué des services du ministère.

Le département ministériel en charge des Sénégalais de l’extérieur rappelle que le Comité des dix Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA, sur la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, a pour mandat de présenter, défendre et vulgariser la position commune Africaine qui milite en faveur de ‘’deux sièges permanents avec droit de veto pour l’Afrique, en plus de deux non permanents supplémentaires’’.

L’Algérie, le Congo, la Guinée Équatoriale, le Kenya, la Libye, la Namibie, le Sénégal, la Sierra Leone et l’Ouganda, soit deux pays par sous-région africaine sont les membres dudit Comité », a signalé la source. Elle précise que le Comité est placé sous la coordination de la Sierra Leone.