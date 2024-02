32éme édition de la ziarra de Bambilor: Le khalife de Bambilor sermonne les autorités

Le khalife général de Bambilor s’est prononcé sur la situation actuelle du pays avec le bras de fer entre le camp présidentiel et l’opposition. Thierno Amadou Ba invite les dirigeants, les candidats et les responsables politiques à œuvrer pour des élections transparentes et équitables. Il l’a fait savoir en marge de la 32éme édition de la Ziarra dédiée au vénéré Thierno Djiby Ousmane Ba à Bambilor.

La situation actuelle du pays fait réagir le khalife général de Bambilor. Selon Thierno Amadou Ba, aujourd’hui, la crise des valeurs se manifeste dans des domaines variés, des relations familiales aux interactions sociales, de l’éthique professionnelle à la gouvernance publique. « Elle se traduit parfois par une perte de repères moraux, une détérioration du tissu social et une fragilisation des fondements de notre vivre-ensemble.

En tant que membres de différentes communautés religieuses, nous partageons une responsabilité collective envers notre société et sommes appelés à adresser ces défis avec sagesse, compassion et engagement», dit-il. Et de poursuivre: «Il faut faire face à tous les maux qui gangrènent le bon fonctionnement de la société sénégalaise notamment la fraude, la malhonnêteté, l’incivisme, le manque de solidarité, l’individualisme excessif, la corruption qui, selon lui, affectent même les institutions de la République».

A l’en croire, a toutes les échelles des relations, la corruption est manifestement l’un des signes les plus évidents de la crise des valeurs. «Des pratiques corruptrices au sein des institutions gouvernementales, des entreprises et même dans la vie quotidienne ont fini de saper la confiance du public et de miner l’intégrité de la société. Ce qui engendre naturellement le déclin de l’éthique professionnelle et la perte de civisme se traduisant par la fraude, la malhonnêteté et la recherche du profit à tout prix. Quant au déclin du civisme, il est illustré par des comportements tels que le non-respect des règles de conduite, la négligence de l’environnement et un manque d’engagement civique », fait-il savoir. Sur cette liste, il y ajoute la dégradation des relations familiales avec des valeurs traditionnelles telles que le respect des aînés, la solidarité familiale et le maintien de la cellule familiale sont piétinés. «Parallèlement, nous vivons la montée de l’individualisme excessif, la solidarité communautaire peut être compromise et instaurer l’érosion de la confiance sociale.

A ce niveau, les jeunes peuvent être particulièrement vulnérables aux effets d’une crise des valeurs. Une absence de repères moraux clairs peut conduire à des choix de vie déséquilibrés, à la délinquance juvénile et à une baisse des performances scolaires », a insisté le khalife de Bambilor dans son speech avant de mentionner aussi la montée de la violence et de l’insécurité: « la manifestation physique de la crise des valeurs s’est faite ressentir par une augmentation de la violence, de la délinquance et de l’insécurité, indiquant un affaiblissement des normes sociales. «Cette violence et cette insécurité constantes ne sont que les conséquences d’un sentiment de frustration d’une jeunesse sans repère, confrontée aux incertitudes de leur avenir et à la marginalisation dans leur propre espace familial ou social. Ce qui les mène, comme nous l’avons vécu ces derniers mois, à la défiance envers les institutions. En effet, cette situation conduisant à une perte de confiance envers les institutions, qu’elles soient politiques, religieuses ou éducatives, rend les citoyens, les jeunes en l’occurrence, cyniques et extrêmement violents envers les autorités et les structures sociales », a-t-il fait savoir.

En cette période cruciale, il appelle au dialogue ouvert et constructif. «Écoutons les différentes perspectives et travaillons ensemble pour construire un avenir meilleur. La diversité de nos opinions est la force qui fait de nous une nation résiliente. Soyons vigilants contre toute forme de discours incendiaire, de diffamation ou d’intimidation.

Les élections sont une célébration de notre droit démocratique, et il est impératif que ce processus se déroule dans un climat de calme et de respect mutuel», préconise-t-il. Il invite les dirigeants, candidats et responsables politiques à œuvrer pour des élections transparentes et équitables.

NGOYA NDIAYE