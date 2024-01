31eme édition FIDAK organisée au CICES: Le record en termes de surface d’exposition battu cette année selon le DG

Dans un point de presse tenu hier, Saliou Keïta a procédé à un bilan satisfaisant de la 31ième édition de la foire internationale de Dakar (FIDAK) qui s’est tenue officiellement du 7 au 31 décembre 2023. La FIDAK qu’il appelle désormais ‘’Dakar Expo’’, est un cadre privilégié de promotion de contacts d’affaire et d’échanges commerciaux. La surface occupée (surface d’exposition) de cette année 17 842 m2 contre 17 120 m2 en 2022, 12 participations officielles, 386 exposants directs, plus de 2000 exposants indirects, 31 nationalités, sont entre autres les chiffres avancés.

Le directeur général du CICES Saliou Keïta déclare que la FIDAK demeure l’un des plus grands rendez-vous africains du commerce, en général dans la région ouest-africaine. Et comprenez que chaque année, on note la présence de plusieurs centaines d’entreprises privées qui nous viennent de différents secteurs d’activité et nous proviennent de tous les continents pour le développement des échanges commerciaux. « La FIDAK fait de notre capitale la capitale des affaires pendant toute cette période et la foire est un événement de dimension mondiale internationale.

La Côte d’Ivoire a exposé cette année sur une surface d’exposition de plus de 500 m2. Et cette année, nous avons comme surface occupée (surface d’exposition) 17 842 m2 contre 17 120 m2 en 2022, donc comprenez que nous avons battu le record en termes de surface d’exposition et nous avons reçu 12 participations officielles (…) », avance-t-il.

Sous le thème ‘’Autonomisation de la femme pour un développement économique et social durable’’ la FIDAK a enregistré des pays qui ont participé de façon officielle, dont on peut citer le Burkina Faso, l’Egypte, la Syrie, le Pakistan, le Ghana, le Rwanda, le Mali le Madagascar, le Bénin, sans oublier la Cote d’Ivoire et l’Algérie. Il souligne par ailleurs que la finalité n’est rien d’autre que l’expansion économique de notre pays. « Nous avons également les exposants directs et cette année nous en avons eu 386 contre 320 en 2022 donc l’écart est intéressant et en termes d’exposants indirects on a eu plus de 2000 pour ne pas parler de 2600 exposants indirects et quelques.

En 2022, on avait 1362 exposants indirects et donc cette année nous avons eu 31 nationalités qui ont participé à la FIDAK y compris le Sénégal », a expliqué la même source. Notons que la foire de Dakar est un outil d’intégration économique régulièrement organisé depuis 1974. Elle est agréée par l’union des foires internationales depuis 1978, c’est-à-dire dès sa troisième édition d’après Saliou Keita.

De plus un Forum scientifique avait été organisé en marge de l'exposition et a été coordonné par le ministère de la femme, de la famille et de la protection des enfants. Il s'est tenu les 14 et 15 décembre, son objectif global fut de contribuer à travers une plateforme multisectorielle et inclusive à la réflexion sur l'impact de l'autonomisation de la femme sur le développement économique, social et durable au Sénégal.

Enfin, il est utile de dire que ce sont 86% d’exposants de femmes qui sont enregistrés, comme pays invité d’honneur nous avons la Côte d’Ivoire, 500 gendarmes préposés à la sécurité, 50 millions de FCFA avec 300 m2 d’exposition mis à la disposition du CICES par le maire Barthélémy Dias et beaucoup d’innovations majeures pour cette 31ème édition