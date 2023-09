Au Sénégal, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, le Khalife général des Tidianes, la plus grande confrérie musulmane, est décédé dans la nuit du jeudi au vendredi à l’âge de 89 ans. Il avait succédé à son grand frère, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum.

Serigne Abdoul Aziz Sy est né en 1928, il est le fils de Serigne Babacar Sy et le petit fils d’Elhadji Malick Sy, fondateur d’une des plus grandes branches de la Tidianya au Sénégal dont le fief est la ville de Tivaouane ( Région de Thiès), à 82 km à l’est de Dakar Longtemps porte-parole de la famille d’El Hadji Malick Sy sous plusieurs khalifes, Serigne Abdou Aziz Sy était un régulateur social et un médiateur très respecté au Sénégal.

Il est le 6iéme Khalife général des Tidianes, après son Illustre Père Khalifa Ababacar Sy qui le fut du 27 Juin 1922 au 25 Mars 1957, Seydi Mouhamadou Mansour Sy qui ne fut Khalife que quatre jours du 25 Mars au 29 Mars 1957, Seydi Abdoul Aziz Sy Dabbakh qui le fut du 25 Mars 1957 au 14 Septembre 1997, Serigne Mouhamadou Mansour, du 14 Septembre 1997 au 09 Décembre 2012 et Seydi Cheikh Ahmed tidianes y Al Makhtom du 09 Décembre 2012 à ce 15 Mars 2017. Mais au-delà de l’héritage mystique et de sa dimension d’illuminé, Serigne Abdou Aziz Al Amine est une synthèse vivante de Mame Khalifa et de son homonyme Mame Dabakh.

La dimension de l’homme, Al Amine, est symbolisée par les coïncidences heureuses de dates et de démarches.

Les symboles d’un homme unique et exemplaire L’année de naissance 1927 de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine coïncide avec l’année de disparition de l’illustre homme religieux Cheikh Ahmadou Bamba. 2017 induisant 90 ans qui correspond au chiffre 9.

Le 9 est le symbole de l’idéal, du savoir, du spirituel, de l’altruisme, du dévouement, de sensibilité, compassion, générosité. Unique dans son genre, un homme dont les années de naissance et de décès symbolisent une valeur unique et une (1). En effet, 1927 = 1+9+2+7= 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1 et 2017= 2+0+1+7=10=1+0 = 1, le hasard n’existe pas et les coïncidences sont sincères.

Les démarches d’un homme toujours disponible pour son pays.

La démarche de l’homme, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, est aussi unique dans sa logique d’unificateur, d’éducateur, de médiateur et d’homme de développement. La vision de l’homme, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, est matérialisée par le sens du rassemblement, de la réconciliation, de la recherche de la paix et du consensus. Sa vision de l’émergence d’un pays est claire et bien graduée dans un plan soutenable, compréhensible, réaliste et réalisable. Selon le saint-homme, l’islam a déjà tracé le chemin du véritable développement. L’émergence d’un pays doit passer par l’agriculture d’accord, puis le commerce et ensuite l’industrie : le Maroc en est un bon exemple.

Al Amine était un homme ouvert qui connaissait bien les rouages de l’Etat et de son Administration : un homme d’Etat. En homme de l’Etat et en bon pédagogue, il n’a jamais cessé de rappeler à l’ordre les différents acteurs de la vie de l’Etat : les hommes politiques, les fonctionnaires et les syndicalistes. Au-delà de l’homme de confiance qu’était (Al Amine), il agissait en pédagogue pour faire passer son message de donneur de leçons (de la vie), d’éducateur et régulateur.

​Son esprit d’ouverture, son sens des relations humaines, son esprit de citoyenneté et sa perception de la République sont permanemment raffermis par son patriotisme inextricable à l’enseignement islamique. « Khutbul watane, minal imaan », (aimer et croire en son pays est un acte de foi), est le paradigme qui a toujours été son viatique. Médiateur, modérateur, conciliateur et unificateur, il fait de l’unité de la famille de Maodo, de la communauté musulmane et de la Nation la finalité de son action.

C’est en 1968 qu’il initia le Coskas, (Comité d’Organisation Khalifa Ababacar Sy), cette dynamique structure de disciples vêtus en vert, couleur de l’Islam, lors des Gamou et autres Ziarra, Al Amine est une Guide religieux qui tient à l’ordre et à la discipline. Modeste, sobre, austère et frugal, il est une forte personnalité religieuse inextricable à l’esprit d’avant-garde, d’anticipation, d’organisation et de méthode. Il est Mystique et dégage, comme Serigne Abdou Aziz Sy Dabbakh, un docte charisme et une puissance hypnotique. Son autorité est forte et sa parole pèse. Dialecticien cérébral, homme de vérité animé d’une sagesse innée, il a hérité de Seydi Khalifa Ababacar Sy la clairvoyance et l’altruisme, et de Seydi abdoul Aziz Sy Dabbakh la générosité et le sens des relations humaines. Il couve et couvre, étant la symbiose de vertus inextricable à l’Unicité et à la Souveraineté divine.