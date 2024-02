20 Candidats retenus par le Conseil Constitutionnel: Le « Réseau Think Tanks » entame son audition

Beaucoup d’acteurs de la Société civile sénégalaise et des chercheurs du réseau des Think Tanks ont voulu, à partir de leurs évidences scientifiques, éclairer les décideurs et surtout ceux qui vont diriger le pays pour qu’ils puissent s’inspirer des résultats de recherche et qu’ils en soient conscients. Pour ce faire, un atelier d’audition a été organisé ce mercredi pour interpeller les candidats.

Cette audition est une continuité à un processus connu depuis 2012. Selon les organisateurs, chaque 31 janvier de l’année est célébrée la journée internationale des Think Tanks, qui sont des centres de recherche indépendants qui travaillent sur les politiques publiques. « Cette année, nous avons dans le cadre du réseau des Think Tanks qu’on a créé entre temps et que j’ai eu la chance de diriger nous avons mis en place effectivement un mécanisme pour interpeller les candidats mais nous sommes dans un processus d’interpellation », déclare le président dudit réseau. Il ajoute : « il y’a une vingtaine de candidats, vingt candidats quasiment et nous estimons que nous ne pouvions pas le faire en un seul jour. C’est pourquoi nous avons convenu de démarrer aujourd’hui (hier) avec quatre à cinq candidats et d’ici le 20 février nous allons rencontrer les autres candidats ».

Ici, ce sont deux objectifs qui sont recherchés avec les candidats. C’est d’abord de renforcer leur argumentaire. « Nous pensons qu’ils doivent écouter l’ensemble de la société et à partir de cette écoute qu’ils renforcent leur offre aux sénégalais pour qu’on élève le débat. Le deuxième point c’est qu’une fois qu’ils sont inspirés des résultats de recherche que nous avons sous forme de police hybride nous allons leur partager mais aussi qu’ils améliorent effectivement leur contribution en disant qu’est-ce qu’ils prévoient de faire sur ces thématiques », indique-t-il.

La souveraineté alimentaire, l’emploi des jeunes, la question de la gestion des ressources naturelles et la question de la transparence sont les thématiques. A la question de savoir comment le pays peut être dépendants au plan alimentaire, il avance : « c’est parce qu’on a d’abord élaboré un certain nombre de recherche. Aujourd’hui l’idée était de restituer ces recherches. Donc c’est dire qu’on ne peut pas continuer à importer régulièrement ce que nous consommons.

La question de fond est relatif à la gestion des ressources naturelles et comme vous le savez l’article 25 de la Constitution de 2016 prévoit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais et notre question était comment arriver à interpeller les candidats pour qu’on puisse voir aussi leur position sur ces questions », indique-t-il. Il faut noter que cette journée a été entamée avec les candidats Cheikh Tidiane Dièye, Mamadou lamine Diallo, le mandataire de Bassirou Diomaye Faye.

Mamadou Sow