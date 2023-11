2 ans de son mouvement « Njerign Askan Wii » : Oumar Yaya Sow démontre sa force et donne carte blanche à Amadou Ba

Outre sa popularité sociale, notamment au niveau urbain, Oumar Yaya Sow a démontré sa force en politique. A l’occasion des deux (02) ans de son mouvement « Njerign Askan Wii », le leader politique Yeumbeul a exprimé une grande solidarité sur le terrain. Un moment puissant pour envoyer un message à toutes les autorités de la coalition Benno Bokk pour qu’elles se préparent à l’échéance électorale de 2024 en vue d’une victoire écrasante du candidat Benno Bokk.

La population de Yeumbeul Sud n’est pas prête d’oublier l’immense mobilisation que le leader Oumar Yaya Sow réussi ce dimanche, qui marque le deuxième anniversaire de son mouvement « Njerign Askan Wii ». Une chose qu’il a réussi, c’est le rassemblement de tous les responsables de la coalition au niveau de Yeumbeul sud , en particulier l’ambassadeur itinérant Modou Mbene Diop. Selon lui, Omar est tout à fait un modèle politique que tous les dirigeants devraient prendre en exemple. Et le président Macky Sall doit l’encourager et le soutenir souligne t-il.

Au début de son discours, la leader politique a exprimé sa joie face à la forte mobilisation, notamment les femmes qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de l’anniversaire de son mouvement « Njerign Askan Wii » qui en est à sa deuxième année. Dans son discours, le leader politique s’est adressé aux cercles politiques de Yeumbeul mais aussi à tous les responsables politiques de Benno d’investir davantage le terrain afin de mieux se préparer pour la victoire du candidat choisit par le président Macky Sall en 2024 en l’occurrence Amadou BA.

A la même occasion, il a lancé un appel au gouvernement pour le renforcement de ses investissements en faveur de la jeunesse et des femmes à travers des formations et des emplois. Par ailleurs, alors que le Sénégal va rentrer dans le cercle des pays producteurs de pétrole , Oumar SOW déclare que les senegalais doivent choisir ceux qui sont capables de relever ce nouveau défi. Et Amadou Ba en est une parfaite illustration car c’est quelqu’un qui connaît bien le secteur pétrolier, et il en est l’image parfaite qui peut répondre a ce défis.