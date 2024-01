17 Janvier 2019 – 17 Janvier 2024: 05 ans aprés, qui était Ahmed Bachir Kounta ?

Décès à Dakar, à l’âge de 82 ans, de l’ancien sénateur Ahmed Bachir KOUNTA. Journaliste de formation, il était le porte-parole de la famille religieuse Khadre de Ndiassane à laquelle il appartenait. Ce 17 Janvier 2024, les senegalais se rappellent encore de ce grand journaliste à la télévision nationale.

Le journaliste et guide religieux Ahmed Bachir, retraité de la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique) a été rappelé à Dieu jeudi à Dakar, le 17 janvier 2019. Il était membre de la famille maraboutique de Ndiassane, dont il fut pendant plusieurs années le porte-parole.

Né le 1er mars 1937 à Saint Louis, nord du Sénégal, Bachir Kounta pour le commun des sénégalais et les intimes, est très familier au public de la RTS. Journaliste à la chaine de télévision publique où il est resté jusqu’à son départ à la retraite, Ahmed faisait partie des journalistes, des sages qui sont écoutés au Pays de Léopold Senghor. Ses conseils avisés en des moments de doute et de pessimisme, fredonnaient dans le cœur des millions de sénégalais et faisaient scintillaient en eux les lueurs de lendemains meilleurs.

A la RTS, il a excellé comme présentateur du journal en langue nationale wolof et commentateur attitré des discours officiels et des grands événements nationaux comme les fêtes nationales. Il animait en même temps des émissions religieuses, faisant valoir sa grande érudition et sa parfaite maîtrise de l’arabe, du français et du wolof. Bachir Kounta est présenté comme « un modèle » qui a inspiré des générations de journalistes. Quant on entend le nom Kounta au Sénégal, les pensées se tournent immédiatement vers Ndiassane la Sainte. Ndiassane est la célébre cité spirituelle de la Khadria fondée en 1883 par Cheikh Bou Kounta.

Ahmed Bachir Kounta appartient effectivement à cette grande famille d’érudits meme s’il a vu le jour loin de cette bourgade située dans la région de Thiès, commune de Chérif Lo, non loin de Tivaouane la cité de Maodo Malick Sy.

Sage de part son comportement et ses paroles, élégant dans ses mises et démarches, Bachir Kounta a eu à porter haut et dignement la parole de plusieurs khalifs de la famille khadre de Ndiassane jusqu’au décès récent de El Hadji Mame Boun Kounta le 04 novembre 2018. Sans être politiciens au sens péjoratif du mot, il a assumé des responsabilités politiques en tant que sénateur sous le régime du Président Abdoulaye Wade.

Avec son décès ce jeudi 17 janvier 2019 à l’âge de 82 ans, le Sénégal vient de perdre l’un de ses derniers gardiens du Temple.