15eme Edition des « BLUES DU FLEUVE » : Baaba Maal s’engage pour la promotion des jeunes artistes 

Les rideaux sont tombés sur la 15e édition du festival «Les Blues Du Fleuve». Les jeunes talents ont défilé sur scène. Occasion pour se faire découvrir à travers leurs œuvres.

Des jeunes artistes sénégalais et mauritaniens ont encore défilé sur scène au troisième jour de l’événement culturel qui avait été organisé par Baaba Maal. Selon lui, « la soirée de la culture urbaine de ce festival est une initiative qui vise à promouvoir le talent des jeunes artistes. C’est pourquoi nous avons les jeunes artistes de la sous-région », a-t-il dit.

Après la soirée de l’intégration Africaine avec les artistes nationaux et ceux de la sous-région, celle de la culture regroupant les artistes du Sénégal et de la Mauritanie avec la présence de quelques Vip de la musique sénégalaise dont Fada El présidente et Carlou D. Baaba Maal a représenté partout à travers le monde, la communauté Pulaar en particulier et la communauté noire en général, ajoutant qu’il « est sans doute la figure emblématique de la culture sénégalaise », s’est réjoui le rappeur Fata.

Plusieurs festivités ont marqué l’événement pour valoriser la culture Pulaar. «Vous n’êtes pas seulement la fierté des artistes de Podor mais vous êtes plutôt la fierté de tous les artistes du Sénégal de l’Afrique et du monde entier», lui a adressé Carlou D, invité d’honneur de cette soirée de clôture de la 15e édition.