Ziguinchor : Il a violé son neveu et ses deux nièces de 8 et 9 ans

La ville de Ziguinchor est secouée par un scandale sexuel. Selon ‘’Libération’’ dans sa livraison de ce samedi, Moussa Baldé violait son neveu et ses deux nièces avant d’être arrêté par la police. Menacées de mort par leur bourreau, ajoute le journal, les victimes âgées entre 8 et 9 ans, gardaient le silence. Nos confrères renseignent également que le mis en cause a été surpris dans les toilettes en train de sodomiser pour la quatrième fois, son neveu. ‘’Libération’’ ajoute que la famille a tenté de gérer l’affaire en interne. Mais, ajoute la source, c’est une tante des victimes qui a alerté la police qui a arrêté le mis en cause, Moussa Baldé.