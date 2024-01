Yeumbeul: Un pétard explose et tue un marchand

La soirée de la Saint-Sylvestre (Nouvel an) a été marquée par un événement tragique dans la commune de Yeumbeul-Nord. Alors que la traditionnelle arrivée de minuit était accompagnée d’applaudissements et de pétards lancés en l’air.

Un jeune, né en 1999 est décédé à Yeumbeul Asecna dans une explosion de fumigène lors d’un concert de rap. Alors qu’un groupe de jeunes a tenté de modifier un pétard en y ajoutant un insecticide. Ce qui a créé une explosion projetant le fumigène sur un marchand ambulant.

Les secours ont été rapidement sollicités, mais malheureusement, Diouf saignait du nez et de la bouche et est tombé dans le coma. Malgré une tentative d’intervention rapide, il a été transporté au district sanitaire de Yeumbeul où il a sombré dans le coma et a fini par succomber peu après son arrivée informe la source.

La police locale de Yeumbeul-Nord a ouvert une enquête approfondie pour élucider les circonstances exactes de cet événement tragique.

Après avoir effectué le constat, les éléments du commissariat de Yeumbeul ont réquisitionné les services d’un médecin-légiste en service à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie. Ainsi, les hommes du commissaire, Diame Yaré Fall sont-ils à pied d’œuvre pour élucider cette affaire.