Yeumbeul Sud: 5eme anniversaire du mouvement « JEM » Serigne Fall, démontre sa force avec  » Sopi xaar Kanam ak Wa Jeunesse en marche 

Le mouvement Jeunesse En Marche ( JEM) a fêté ses 5ans, ce Samedi 06 Janvier 2024 à Yeumbeul Sud précisément au Tôle Lieutenant. Sous la houlette de son président Serigne Fall, le mouvement a encore démontré sa force en terme de mobilisation sous l’oeil attentif des leaders politiques qui étaient présents notamment le ministre Oumar Yaya Sow qui a fait l’honneur de répondre à l’invitation du jeune leader de la localité de Yeumbeul Sud mais aussi de la présence de Benoît Sambou President de PACTE. En tout a état, Serigne Fall a réussi ce qui fut au paravent impossible à Yeumbeul Sud, c’est à dire réunir les ténors de cette localité.

A l’occasion de la 5eme anniversaire du mouvement JEM (Jeunesse En Marche) conduit par le jeune Serigne Fall, le quartier « Tôle Lieutenant » ne pouvait contenir le nombre impressionnant de jeunes et de femmes qui étaient venus répondre à l’appel du président dudit mouvement qui fêté ses 5ans d’existence. En effet, cet événement à vu la présence de plusieurs personnalités étatique dont le ministre Benoît Sambou , President PACTE , également il y avait le ministre conseiller Oumar Yaya Sow ainsi l’ensemble des autorités et associations de Yeumbeul Sud et Thiaroye Kao.

Faisant parti des invités de marque de l’événement, Monsieur Thierno Diop a été stupéfié par ce qu’il vue à Yeumbeul aujourd’hui. Ainsi il a profité de l’assistance pour lancer un message important aux autorités de Yeumbeul Sud qui ne font que de la politique politicienne à s’inspirer de Serigne Fall sur sa démarche et son implication pour le développement de sa localité tout en insistant sur la nécessité de renforcer et d’accompagner les actions de ce jeune dont il voue un grand respect. Un jeune qui a réussit à faire cette impressionnante mobilisation avec ses maigres moyens. Un message poignant qu’il indexe aux autorités de la coalition Benno Bokk Yakaar de Keur Massar à venir soutenir ce jeune.

Sur le même volet, la responsable des femmes de Yeumbeul Sud Aminata Mbengue responsable des femmes à Yeumbeul a clamé les actions du jeune Serigne Fall surtout auprès des femmes. En plus , cette dernière a clamé les réalisations du chef de l’État dans cette localité surtout en cet lieu où se tenait l’activité qui était en effet une zone inondable qui était presque abandonné.

Venu porté main forte, le ministre conseiller Oumar Yaya Sow a tenu un discours assez court mais très direct au rythme du soutien à Amadou Ba. Il a lancé un appel à la population de Yeumbeul Sud a se rangé derrière le jeune Serigne Fall vu son dynamisme et son engagement au sein de sa communauté particulièrement à la Jeunesse de Yeumbeul. S’en s’empêcher de lancer un message d’appel au sein auprès du jeune Serigne Fall.

Venu clôturé les prises de parole, le jeune serigne Fall a clôturé la fête par un remerciement aux différentes autorités et cadres qui lui ont fait l’honneur de répondre présent en cette fête coïncidant avec les 5ans de son mouvement. Dans son discours , le président du mouvement JEM a insisté sur un demande forte de la population auprès des autorités concernant l’emploi et l’accompagnement des jeunes , le financement des femmes.

Son message a été poignant concernant la demande de la jeunesse concernant les projets étatique car le ministre Benoît Sambou, a été honoré et stupéfié de voir un jeune comme Serigne vu son dynamisme, son engagement mais aussi son carnet très bien établi vu ses compétences et capacités.

Par ailleurs, le ministre a déclaré devant tout le public qu’il s’engage à porté le profil et la personne de Serigne auprès du Chef de l’État mais aussi il a profité de l’assistance pour lancer un appel sur les prochaines échéances électorales de 2024. Il a appelé les Sénégalais notamment les Yeumbeulois à être conscient de l’avenir du senegal et ne pas confier le pays à ses opportunistes qui occupent les médias jour et nuit.

Au terme, il a lancé un appel auprès du président Macky Sall, qui n’est rien d’autre que l’accompagnement des jeunes et femmes du département de Keur Massar qui constitue un lieu stratégique sur la carte électorale.