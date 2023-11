Yeumbeul Nord: Pour une bonne gestion des affaires de la commune, des conseillers « fouillent » le compte du maire

La gestion du maire de la commune de Yeumbeul Nord a été toujours décriée par les conseillers municipaux. C’est la raison de la sortie de ces derniers qui ont organisé un atelier de renforcement de capacité sur le budget. Occasion qui a été saisie pour encore dénoncer la gestion du premier magistrat de la localité. Il fait noter que l’activité entre dans le cadre de la supervision de la gestion des ressources de la commune de Yeumbeul Nord.

L’atelier organisé et qui est suivit d’un point de presse, a été une occasion pour les conseillers municipaux qui se regroupent autour d’une structure dénommée : Collectif des Conseillers Municipaux pour une Gestion Inclusive et Transparente de la Commune de Yeumbeul Nord de prendre la parole à tour de rôle. Pour Pape Ibrahima Diagne qui est leur coordonnateur, « le collectif a été mis en place après avoir constaté d’une certaine léthargie dans la gestion du maire de la localité.

C’est une structure d’alerte, de contrôle et de prévention pour que les choses puissent aller vers le bon sens. Raison pour laquelle, nous, nous avons dit qu’avant d’aller, il faut d’abord se former », a-t-il dit. Des ténors comme Alioune Kébé Dia, responsable politique et par ailleurs conseiller municipal, font partie des initiateurs de cette activité.

Poursuivant ses propos, monsieur Diagne souligne que ; « étant donné qu’ils vont vers les orientations budgétaires en fin d’année, ses camarades et lui, ont dit qu’il est temps d’organiser un atelier de renforcement de capacité sur le budget. Tout le monde ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du budget très complexe de la commune. Des experts en décentralisation et en finance locale étaient présents pour échanger, pour poser des questions et donner des contributions pour tout un chacun.

Les conseillers pourront être mieux, à la sortie de cet atelier outillés. Le débat tourne autour du budget. Il faut dire tout simplement que tout n’est pas rose sur la gestion du maire de la commune de Yeumbeul Nord ». C’est ce qui fait que la majorité des conseillers de la commune de Yeumbeul Nord se regroupent autour d’une structure pour dénoncer la mauvaise gestion des affaires de la commune. Et le collectif d’expliquer que,, « nous avons tous la responsabilité d’être mandaté par les populations. Notre rôle, c’est d’apporter notre contribution pour que les choses puissent aller dans la direction souhaitée.

En tant que conseiller, nous ne sommes pas attendus d’être formés par l’autorité municipale pour se faire entendre ou bien pour prendre nos responsabilités. Ce sont les membres du collectif qui ont financé l’atelier à fond propre. Puisse qu’on parle de budget, le budget provient de la poches des conseillers et cela justifie notre engagement de servir les populations », explique toujours le collectif par la voix de son coordinateur. Alioune Kébé Dia et ses camarades sont soucieux de la gestion gabégique des affaires de leur cité. C’est ce qui fait que le collectif prône pour le développement de Yeumbeul Nord. « Le constat a été fait à l’unanimité par rapport à des écarts notés entre les comptes administratifs et le compte de gestion et autres lors du vote de budget. Ça nous a rappelé notre devoir de veiller et d’alerter et de contrôler la gestion de la municipalité de Yeumbeul Nord », déclarent les conseillers lors de cet atelier.

Sada Mbodj