Voix des enfants vulnérables: ROCBACS opte pour le soutien des démunis et en situation de handicap

En prélude à leurs journées de sensibilisation de « Remise de Cadeaux » dénommée (Bonne année et bonne santé) en janvier 2024 ROCBACS à travers « La Voix des Enfants Vulnérables » a tenu un point de presse, hier jeudi. Cela dans le but de soutenir les enfants démunis et en situation de handicap (moteur, visuel, albinos, autisme, sourds et enfants malades), et de les aider de façon spécifique.

Les personnes en situation de handicap, au même titre que tout être humain, ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Ce droit est inhérent, universel et inaliénable, et est inscrit dans le droit international par des traités portant sur les droits de l’homme, ainsi que dans les cadres juridiques nationaux, notamment les constitutions nationales.

Les enfants représentent près d’un tiers de la population mondiale et dans de nombreux pays. Ils représentent près de la moitié de la population nationale. Selon le recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (PHAE) la population sénégalaise se caractérise par sa grande jeunesse, la moitié de la population est âgée de moins de 18 ans (17 ans chez les hommes contre 19 ans chez les femmes).

ROCBACS à travers « La Voix des Enfants Vulnérables » qui a pour but de soutenir les enfants démunis et en situation de handicap a prévu d’organiser des journées de sensibilisation de « Remise de Cadeaux » dénommée (Bonne année et bonne santé) en janvier 2024. « Ces objectifs sont d’identifier les difficultés auxquelles les enfants font face dans leur quotidien, cartographier les acteurs disposés ou qui accompagnent activement les enfants en difficultés, accompagner les enfants en difficulté dans la promotion de l’éducation et la formation dans la prise en charge des enfants vulnérables et malades entre autres. Il faut aussi rappeler que les enfants de 3 à 12 ans vivant avec un handicap sont appuyés techniquement et de façon spécifique », selon Beytir Samb.

Pour sa part, Ibrahima Aïdara a ajouté : « nous croyons fortement que chaque enfant a le droit de vivre ses rêves, et ce, quel que soit le milieu dont il est issu, afin de passer le maximum de moments de joie, de paix et de fraternité avec ses pairs pour se sentir aimer et appartenant à cette société. Nous aurions besoin de l’appui de votre structure pour apporter sa contribution financière et / ou matérielle au bonheur de ces enfants qui sera un coup de main pour la réussite de l’évènement. Ce serait un véritable honneur pour notre organisation, si vous acceptiez de parrainer un ou des enfants pour recevoir un cadeau comme tous les autres du monde et de pouvoir vivre cette joie de cœur. »

Pour ce qui des partenariats, les pouvoirs publics et les Partenaires au développement ont entrepris de nombreux efforts dans le domaine juridique, médical et socio-économique. Cependant, malgré tous ces efforts, la problématique de la protection de l’enfant demeure de plus en plus une préoccupation majeure. Selon lui, de nombreux enfants continuent d’être victimes de stigmatisation, d’exclusion, de négligence et violence parmi lesquels les enfants handicapés, les enfants orphelins et vivant avec le VIH, la tuberculose, etc. « Cependant, la prévention de la vulnérabilité, la protection et la promotion des droits des enfants en danger, victimes de maltraitance doit demeurer une priorité dans le PSE conformément aux engagements du Sénégal en ratifiant les instruments juridiques internationaux’’ a affirmé Mr Aïdara.

Pour assurer une meilleure prise en charge de ces enfants vulnérables, le réseau des organisations communautaires de base des acteurs de santé, à travers le concept Bonne année bonne santé aux enfants handicapés, compte mettre en place un programme d’appui aux enfants orphelins et vivant avec le VIH, la tuberculose, etc. entre 2024.