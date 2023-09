Visite du Chef de l’Etat Macky SALL aux USA: La diaspora en colère 

Le Président Macky Sall a eu droit à un accueil mouvementé à New York. Venu assister à la 78 session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, il a été accueilli par des sénégalais en colère.

Le face à face entre les partisans du Président et ce dernier n’a pas reflété une bonne image de la démocratie sénégalaise. Bien sûr, ces sénégalais sont dans des pays libres avec une démocratie d’obédience occidentale calquée sur une certaine culture qui n’est pas forcément la nôtre. Et ces sénégalais savent qu’ils peuvent se permettre certaines libertés d’autant plus que dans leur pays, les manifestations sont de plus en plus interdites.

Toutefois, il importe d’éviter les abus.

Ceux qui parmi les gens de la diaspora, sont auteurs d’actes de violence graves comme par exemple au Canada ou ailleurs en Europe font l’objet d’arrestations et de mesures contraignantes subséquentes. Car, on peut mener des activités politiques sans devoir violer la liberté des autres ou porter atteinte à leur intégrité physique, morale , à leurs biens ou aux services publics. On ne peut pas comprendre à ce propos que des Consulats sénégalais soient saccagés.

D’ailleurs, aucun pays au monde n’admet les actes de violence contre soi ou contre autrui.

Tout excès étant nuisible, il serait souhaitable que ces sénégalais manifestent toujours pacifiquement et évitent justement la violence.

A contrario, il faudrait que les proches et partisans du Président de la République acceptent la contradiction et la contestation. Il n’est pas possible que l’on fasse de la politique, qu’on assume des responsabilités sans tolérer la contestation.

Ceux qui gèrent des deniers publics parce qu’ils assument des responsabilités doivent savoir que les manifestations publiques sont des modes d’expression démocratique admis et même souhaitables dans une démocratie majeure. C’est d’ailleurs un mode important de contrôle démocratique.

En clair, la démocratie est une affaire d’élégance. Et si tout le monde joue le jeu, elle pourra, comme l’arbre, produire suffisamment de fruits et de bénéfices pour tous.

Assane Samb