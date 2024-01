Visite des 44 recalés à l’UE : La cinglante réplique de Serigne Mbacké Ndiaye

Au Sénégal, 44 prétendants à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ont demandé à rencontrer le représentant de l’Union européenne (UE) ainsi que plusieurs ambassadeurs membres de l’UE pour aborder le processus de validation des parrainages mené par la Conseil constitutionnel de leur pays. Que leur candidature ait été validée ou pas par cette institution, ils réclament davantage de transparence sur le logiciel et le fichier électoral utilisés pour le contrôle desdits parrainages.

À la suite de cette visite, l’Alliance Sénégal « Sama Yitte » composée de plusieurs partis et mouvements et dirigée par le Ministre Serigne Mbacké Ndiaye a apporté la réplique à Aminata Touré, Bougane et Cie pour rétablir la vérité des faits.

C’est ainsi que cette Alliance se rendra non seulement auprès de la Délégation de l’Union Européenne mais aussi à la CEDEAO et à l’Union Africaine. Selon « Sama Yitte », il n’est plus question de laisser tenter de ternir l’image du Sénégal et de sa démocratie.