Violence sur des enfants: Un maître coranique qui menaçait ses élèves avec un couteau arrêté à Ouest-Foire

La Division Spéciale de Cybersécurité a cueilli ce mardi le Directeur de l’institut Franco-coranique Tabcira et son enseignant à Ouest-Foire.

Ces interpellations interviennent suite à une vidéo devenue virale sur les Réseaux sociaux, dans laquelle on voit un maître enseignant des enfants sous la menace d’un couteau.

Le mis en cause et le responsable de l’établissement scolaire sont entre les mains des enquêteurs qui vont se charger d’élucider cette affaire.

Rappelons qu’un maitre coranique et responsable d’un dahira à Nord Foire avait été éclaboussé pour un scandale sexuel. Le mis en cause, âgé de 38 ans, est accusé de viol et d’acte contre nature par quatre de ses disciples dont une femme.