Violence au collège privé « Académie Platon »: Une élève en classe de terminale écrouée

Une élève en classe de Terminale au collège privé Académie Platon de Ziguinchor A. Ndiaye, qui avait sauvagement agressée le week-end dernier sa camarade de classe, N. Coly après lui avoir défiguré et lacéré le visage à l’aide d’une lame, a été en prison mercredi. A. Ndiaye a été inculpée et placée sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires, violences et voies de faits. Selon les informations de Libération, A. Ndiaye a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Samedi dernier, une élève du collège privé «Académie Platon » a subi la furie de ses camarades classe qui l’ont agressée avant de lacérer son visage à l’aide de lames.

Les mis en cause se nomment A. Ndiaye, chef du gang, Al. Ndiaye, A. Sène, A. Cécile et A. 0. Diallo. Elles se sont toutes ruées sur N. Coly avant de la battre violemment et lacéré son visage.

Pour rappel, N.Coly avait subi le samedi dernier la furie son bourreau qui avait avancé qu’elle ne la saluait pas. Muni de son certificat médical, N. Coly a porté plainte devant le commissariat de Ziguinchor avant l’interpellation de A.Ndiaye. Des femmes enseignantes de Ziguinchor, à travers leur réseau, avaient dénoncé mardi, la violence notée au sein des écoles. Elle avaient sonné la mobilisation devant le portail de l’Inspection d’académie de Ziguinchor qui a condamné l’acte avant d’interpeller les parents sur la nécessité de revoir l’éducation de leurs enfants et d’être plus rigoureux, souligne le journal.