Vente aux enchères du patrimoine de Senghor: Macky Sall intervient pour stopper la séance

La tentative de vente aux enchères en France de divers objets et décorations militaires appartenant au défunt président sénégalais Léopold Sédar Senghor a suscité une vive réaction du président en exercice, Macky Sall. Il a rapidement pris des mesures pour empêcher cette vente.

À peine informé de cette enchère prévue par Caen Enchères le 21 octobre 2023 à Caen, le président Sall a donné des directives fermes à son ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. La position du chef de l’État est très claire : il considère les objets du président Senghor comme faisant partie du patrimoine national et est résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour les préserver.

L’ambassadeur du Sénégal à Paris, sur instructions du président, a d’ores et déjà entrepris des démarches pour stopper la vente.

Un communiqué des services du ministre Aliou Sow confirme cet engagement pour la protection du patrimoine national, rappelant l’attachement profond du président Sall aux figures marquantes de la République sénégalaise.

Le chef de l’État a par ailleurs sollicité son ministre de la Culture pour engager des discussions en vue de l’acquisition par l’État sénégalais des objets mis en vente. Cette démarche n’est pas sans précédent : le président Sall avait déjà agi de la sorte lorsque le véhicule du président Senghor avait failli être vendu aux enchères en France. Depuis, le véhicule a été intégré au patrimoine national sénégalais.

Amadou Lamine Sall, écrivain et poète sénégalais, a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui se sont mobilisés pour défendre le patrimoine de Senghor, mettant en lumière l’importance de préserver l’héritage culturel pour la nation. En somme, cette tentative de vente aux enchères a ravivé la détermination du Sénégal à protéger et à valoriser son riche patrimoine historique et culturel.