Valdiodio NDIAYE, Expert Electoral: « La Cena a le pouvoir de se substituer à un organe en charge d’organiser des élections »

Nombreux sont les experts électoraux qui décortiquent la loi dans ce contexte où les institutions en charge des élections dont la Cena, la Dge et le ministre de l’intérieur se livrent à un feuilleton. Pour l’expert électoral Valdiodio Ndiaye il faut que la Dge donne à Sonko ses fiches de parrainage.

Cette affaire entre la Dge et Ousmane Sonko est au devant de la scène. Et intéresse bien les observateurs et analystes politiques. Par ailleurs l’expert électoral Valdiodio Ndiaye lui parle de « dilatoire » de la part de la Dge et que la Cena a le pouvoir de substitution pour faire appliquer la loi et que « la Dge et la Daf relève d’une seule et même administration centrale. »

Toujours sur cette question il souligne qu’il y a aussi le recours des avocats d’Ousmane Sonko. « La Cena a un rôle de supervision et à la limite même de substitution quand les institutions en charge des élections sont garants notamment la Dge en l’espèce. La Cena fait une injonction assez courtoise à la Dge. Mais si la Dge ne s’exécute pas il est normal que la Cena se substitue à la Dge pour rétablir Sonko dans ses droits. Car elle a le pouvoir de se substituer à un organe en charge d’organiser des élections si cet organe est garants », révèle Valdiodio Ndiaye.

Sur ce, il reste catégorique car dit-il « ce n’est même pas la Dge qui doit réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. C’est la Direction de l’automatisation du fichier (Daf) sur injection du ministre de l’intérieur. Car c’est la Daf qui gère le fichier électoral. »

A en croire l’expert électoral, la Dge travaille au coude à coude et que le travail devrait se faire au Ministère de l’intérieur avec des engagements et des directives claires conformément à la décision du juge. Il souligne que la Daf doit intégrer Sonko et ensuite la Dge doit lui remettre les fiches de parrainage. « A partir de ce moment là il faudrait une démarche claire et coordonnée et un avec un seul état et qui doit rester indivisible. Il y’a une hiérarchie administrative et il faut rétablir Sonko dans ces droits pour qu’on puisse être être en conformité avec les dispositions légales. La Daf et la Dge sont dans le même bâtiment du point de vue opérationnel et coiffé par le ministre de l’intérieur. L’ordonnance du juge de Ziguinchor a été remise au ministre de l’intérieur qui doit donner des injonctions à la Daf pour réintégrer Sonko sur les listes et c’est aussi simples », a argué Valdiodio Ndiaye.