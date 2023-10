Vaccin Covid-19 : Une seule dose adaptée aux variants actuels

Depuis ce lundi 2 octobre, il est maintenant possible de se faire vacciner contre le coronavirus. Quelles sont les personnes concernées ? Comment se déroule la vaccination anti-Covid-19 ? Quid du vaccin contre la grippe ?

La vaccination contre la Covid-19 est gratuite. Aucune ordonnance n’est nécessaire. Elle peut être réalisée en pharmacie. Pour tous les plus de 5 ans, le schéma vaccinal a été simplifié. Une seule dose de vaccin est désormais nécessaire. Celle-ci a été adaptée aux variants en circulation actuellement.

Qui doit se faire vacciner ?

Les personnes qui doivent se faire vacciner en priorité contre la Covid-19 sont celles qui sont les plus susceptibles de faire une forme grave :

les personnes de plus de 65 ans ;

les personnes atteintes d’ hypertension artérielle compliquée, de pathologies cardiaques, vasculaires, rénales, hépatiques ou pulmonaires, d’ obésité , de diabète, de cancer, de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démences ;

les personnes immunodéprimées ;

les résidents d’Ehpad.

Et au cas par cas, toute personne à haut risque de faire une forme grave de la maladie. Toutes les personnes au contact régulier des personnes fragiles sont aussi concernées (proches et professionnels). Bien entendu, tous ceux qui souhaitent se faire vacciner peuvent le faire, même s’ils ne font pas partie de la liste ci-dessus.

Quid du vaccin contre la grippe ?

Le vaccin contre la grippe sera disponible en pharmacie à partir du 17 octobre. Comme le vaccin anti-Covid-19, il est recommandé pour les plus fragiles. Pour ceux qui n’auraient pas été vaccinés contre la Covid-19 entre le 2 et le 17 octobre, une vaccination concomitante anti-grippe et anti-Covid-19 est recommandée. Les deux vaccins peuvent être injectés le même jour, un dans chaque bras.