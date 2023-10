Urgent! Sport: L’entraîneur des malentendants fait des révélations : « Je n’ai jamais eu de salaire, je ne touche rien »

Championne d’Afrique, l’équipe nationale du Sénégal des malentendants a réalisé un exploit exceptionnel, en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde. Mais tout ces exploits ne semblent pas conscientiser les autorités Sénégalaises. En effet, selon l’entraineur des malentendants; le staff, les joueurs et les encadreurs vivent dans la précarité. « Je n’ai jamais eu de salaire, je ne touche rien » déclare Souleymane Jules Fomba, le sélectionneur de l’équipe nationale des malentendants.

Souleymane Jules Fomba sans salaire depuis plus d’un an. C’est lui-même qui l’a révélé dans un entretien accordé au journal Record. Le sélectionneur de l’équipe nationale des malentendants a indiqué qu’il ne touche rien depuis qu’il est à la tête de ce poste.

« Cela fait 1 an et 2 mois que je suis à ce poste mais je n’ai jamais eu de salaire, ni de prime de transport. Ça il est bon de le rappeler à l’opinion », a-t-il confié. Et d’ajouter : « Je ne touche rien »

Par ailleurs, l’ancien défenseur de la Jeanne d’Arc souhaite succéder à Malick Daf, parti au Jaraaf de Dakar. « Mon souhait, c’est diriger l’équipe nationale des U20. Le poste est vacant. Je vais déposer d’ici vendredi mon dossier pour demander l’équipe. Je suis bosseur et je veux vraiment réussir quelque chose avec les U20 », a-t-il dit.

Souleymane Jules Fomba affirme n’avoir jamais été rémunéré.