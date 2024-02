Urgent! Politique: Macky Sall envisage une loi d’amnistie générale, vers la libération de Sonko

Dans la perspective du dialogue politique qu’il envisage pour éviter au Sénégal un chaos, le Président Macky Sall a décidé d’apaiser le pays à travers des décisions fortes. Des sources qui se sont confiées au Journal L’AS renseignent que déjà, qu’une loi d’amnistie générale est envisagée.

Et le chef de l’Etat entend proposer cette loi en Conseil des ministres. Ainsi, sauf retournement de situation, Ousmane Sonko, Diomaye Faye et toutes les personnes arrêtées lors des manifestations et mises en détention dans le pays devraient recouvrer la liberté. Au-delà des personnes arrêtées en marge des manifestations, la mesure devrait concerner des faits plus anciens, notamment ceux liés aux condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall.

A travers cet acte, le Président Macky Sall veut ainsi donner à chaque acteur la chance de participer au dialogue national et pour ceux qui le souhaitent, à la présidentielle qui vient d’être reportée jusqu’au 15 décembre. Il s’agit donc d’acter son souhait déjà exprimé de laisser un Séné gal apaisé et stable à l’issue de ce dialogue qu’il veut inclusif. Ainsi, l’Assemblée nationale devrait, dans une quasi-unanimité, voter la loi d’amnistie et ainsi marquer la première étape vers une entente cordiale pour un dialogue inclusif.

Rappelons qu’Alioune Tine, avait lancé un appel au président sénégalais Macky Sall pour la libération des opposants politiques emprisonnés. Parmi ces derniers, Ousmane Sonko est particulièrement mentionné. Alioune Tine insiste sur le fait que leur libération est cruciale pour entamer un dialogue constructif et pacifique, nécessaire à la réconciliation nationale.