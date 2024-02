Urgent! Politique : La Liberté provisoire refusée à Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye sera l’unique candidat, qui ne va pas battre campagne pour l’élection présidentielle 2024. Sa demande de liberté provisoire a été rejetée par le doyen des juges d’instruction, a-t-on appris.

La coalition Diomaye Président, qui donne l’information dans un communiqué parvenu à la rédaction de Rewmi , s’insurge contre la situation de leur candidat. « Pour la première fois dans notre histoire politique, un candidat accusé et même pas encore jugé, donc qui garde ses droits politiques encore intacts, est empêché de battre campagne », ont-ils réagi.

Lundi 22 janvier 2024, suite à la validation définitive de sa candidature par le Conseil constitutionnel, l’avocat de Bassirou Diomaye FAYE avait introduit une demande de liberté provisoire, rappelle la coalition du candidat de l’ex-Pastef, qui dit ne pas comprendre que « le régime persiste dans sa volonté de spolier les droits de tout opposant. »

La coalition Diomaye Président rappelle une promesse qui aurait été faite par le président de la République, selon laquelle qu’il ne s’opposerait pas une demande de liberté provisoire. Promesse d’ailleurs confirmée par son garde des Sceaux, disent-ils. Ils estiment que pour le respect du principe d’égalité entre les candidats, Bassirou Diomaye Faye candidat de la coalition Diomaye Président doit être libéré afin qu’il puisse battre campagne comme le dit le code électoral. Mais contre toute attente, « tout début ayant une fin, cette atteinte prendra fin dans exactement 25 jours », ont-ils conclu dans leur communiqué.

La présidente du mouvement Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines (CAR/Leneen) exige « la libération sans conditions ni délai de tous les détenus politiques, qui plus est le candidat Bassirou Diomaye Faye ». Dans un communiqué parvenu à la rédaction ce mercredi 31 janvier, la professeure Amsatou Sow Sidibé appelle ainsi à la « préservation de l’intégrité de la démocratie sénégalaise ».

D’autre part, Cheikh Tidiane Dieye renonce à sa candidature et soutient Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier, compte battre campagne aux côtés des patriotes et de tous ceux qui œuvreront pour la chute du système qui gouverne et pille le Sénégal depuis trop longtemps »!

Telle est la décision du président de « Avenir, Sénégal Biñu Bëgg » qui annonce officiellement son alliance avec le candidat Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Tidiane Dieye renonce ainsi à sa candidature pour l’élection présidentielle de février prochain.