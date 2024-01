Urgent! Pikine: Une fille retrouvée morte dans la chambre de son copain

Une tragédie en banlieue semblable à un crime passionnel. Une fille a été retrouvée morte dans la chambre de son copain. Ce dernier est retenu pour les besoins de l’enquête selon la source.

Une femme mariée a été retrouvée morte et toute nue dans la chambre de son amant. La source précise que les faits se sont produits à Pikine.

Et selon les dernières informations, on soupçonne, le copain « d’avoir étranglé à mort » la victime. Son petit ami a été cueilli par la police dans sa chambre et placé en garde à vue au commissariat de Yeumbeul pour nécessité d’enquête.

Un enquête est ouverte pour tenter d’élucider cette affaire. S’agit-il d’une tentative de viol qui a mal tourné ? La femme a-t-elle victime d’un malaise ou d’une crise cardiaque ?