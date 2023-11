Urgent! Nécrologie: Rappel à Dieu de Maître SANKARA, maitre en Viet Vo Dao

Le monde du Karaté africain est en deuil suite au décès de Maître SANKARA, une véritable légende « Viet Vo Dao ». Il a été rappelé en dieu, ce mercredi aprés une courte maladie.

Maître SANKARA n’est plus, il est décédé ce mercredi. Maître SANKARA fut une véritable légende de cette discipline et il a récemment fait séjour au Mali pour rendre visite à ses frères « Voshin » maliens et s’entraîner avec eux.

Une occasion exceptionnelle de partager des moments d’apprentissage, de perfectionnement, et d’échange avec un maître de grande expérience riche en techniques. Une opportunité unique qu’on a profité pour s’entraîner avec maître » disaient les participants.

Pour rappel, Me Sankara fut le coordinateur de la délégation burkinabaise qui venait chaque année pour le Magal de Touba et il a été récemment reçu par le khalife Serigne Mountakha Mbacké .