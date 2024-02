Urgent! L’internet mobile encore suspendu

L’Internet mobile vient d’être coupé a nouveau par l’Etat du Sénégal. L’information a été donnée a travers une communiqué du ministère de la communication et des Télécommunications et du Numérique.

Dans un communiqué, le ministre justifie sa décision » (…) en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux et subversifs qui ont déjà provoqués des manifestations violentes avec des décès et des dégâts matériels importants, l’internet des données mobiles est suspendu ce mardi 13 février 2024 selon certaines plages horaires. ».

A chaque fois qu’une manifestation est appelée par l’opposition, le ministre de la Communication et des Télécommunications et du Numérique Me Moussa Bocar Thiam se permet de suspendre l’internet mobile au grand dam de la population.

Pis, Me Moussa Bocar Thiam ajoute que les « opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées. »