Urgent! Justice: Me El Hadj Diouf boycotté par les avocats de Sonko

Me El Hadj Diouf s’est constitué pour le compte de l’Etat du Sénégal sur l’affaire portant radiation d’Ousmane Sonko sur le fichier électoral. Mais, sa présence dérange certainement le camp adverse.

Lors de sa prise de parole, les avocats d’Ousmane Sonko ont tout bonnement quitté la salle pour ne pas écouter sa plaidoirie. Au cours de l’audience, Me El Hadji Diouf a reçu la demande de son collègue Me Ousseynou Fall de ne pas insulter son client (Ousmane Sonko).

Me Fall lui demande tout bonnement « de dire le droit ». « Ousmane Sonko a refusé de répondre à la justice à maintes reprises. Il se croyait supérieur et qu’il était au-dessus de tout le monde en s’associant à des criminelles qui attaquent les maisons et les commerces d’honnêtes citoyens. Ousmane Sonko à trop joué avec le feu « , a indiqué Me El Hadji Diouf lors de la plaidoirie, ce qui n’a pas plu aux avocats de Ousmane Sonko.

A rappeler que Me El Hadj Diouf défendait l’ex-masseuse Adji Sar qui accusait de viol Ousmane Sonko où il a été acquitté. Me Diouf était aussi avocat de Mame Mbaye Niang, qui a fait condamné Sonko pour diffamation. Me El hadji Diouf, satisfait du verdict de la CEDEAO, estime que Sonko ne devrait pas être surpris par la décision de cour de la CEDEO, par ce qu’il a insulté la magistrature.

« Il (Sonko) devait s’attendre à cela en faisant ainsi allusion au verdict de la CEDEAO parce qu’il a refusé de répondre à la justice. Il a insulté la magistrature. Cet homme se croyait Président. Il est celui de la rue publique », a décalé Me El Hadji Diouf. Des propos qui ont poussé les avocats de Sonko et certains membres de Yewwi à quitter la salle pour ne revenir qu’à la fin de sa plaidoirie.

