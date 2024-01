Urgent! Justice: Amina Poté perd son procès face à Kouthia

Kouthia a obtenu gain de cause face à l’animatrice Amina Poté. Poursuivi pour diffamation et injures, l’ancien de la Tfm a été acquitté par le tribunal correctionnel de Dakar.

Grosse victoire pour l’humoriste Kouthia contre son ancienne collègue Amina Poté. L’affaire de diffamation qui oppose Kouthia à Amina Poté a été plaidée hier mercredi 24 janvier devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le juge correctionnel de Dakar a complètement relaxé Kouthia de toutes les accusations d’injures et de diffamation portées contre lui par l’animatrice de la TFM.

L’humoriste a été accusé d’avoir enregistré des propos diffamatoires à l’encontre d’Amina « Poté », l’accusant de lesbianisme et d’alcoolisme. Kouthia avait également fait des révélations graves sur l’animatrice Amina Poté, l’accusant d’avoir des relations avec la chanteuse Viviane Chidid. Cette attaque avait incité son ancienne collègue et animatrice à intenter une action en justice, avec une citation directe contre Kouthia, accompagnée d’une demande de 100 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Selon des informations, l’avocat d’Amina Poté, Me Abdy Nar Ndiaye, compte faire un recours parce qu’il considère le verdict comme non fondé.