Urgent! France: La pays menacé par une vague de froid polaire dans les prochains jours

Il semble de plus en plus fiable qu’un flux de nord-est, c’est-à-dire glacial, concerne la France à partir de dimanche : c’est le fameux « Moscou-Paris », bien connu pour être responsable des plus grandes vagues de froid en France.

Après des semaines marquées par un flux océanique, c’est-à-dire d’ouest à sud-ouest, apportant douceur et pluies abondantes sur la France (à l’exception du sud-est), la situation météo va complètement basculer : la présence d’un anticyclone au nord de l’Europe va provoquer la mise en place d’un flux continental. C’est donc un flux de nord-est qui va concerner la France à partir de dimanche, le fameux « Moscou-Paris » comme l’appellent les météorologues.

À cette échéance, les prévisions ne sont pas encore précises en ce qui concerne l’intensité et la durée du froid, mais il semblerait que cette période de froid polaire se poursuive jusqu’à jeudi. Entre lundi et mercredi, les gelées seront généralisées le matin (de -5 à -12 °C possible au nord-est) et il n’y aura pas de dégel l’après-midi sur plusieurs départements de la moitié nord et de l’est.

Fait de plus en plus rare, Paris devrait aussi connaître des après-midi marquées par des températures inférieures à 0 °C. Il est aussi probable que le froid descende jusqu’au sud-est, avec un risque de neige en plaine, encore très incertain mais envisageable, en Provence-Alpes Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon. Si ces prévisions se confirment, il s’agira de la période froide (voire d’une véritable vague de froid) la plus intense de la saison hivernale 2023-2024.

Le « Moscou-Paris » est à l’origine des plus grandes vagues de froid

Le « Moscou-Paris » est le nom d’un flux froid et sec en provenance de Russie : ce courant atmosphérique impacte la France avec une forte vague de froid en moyenne une fois tous les trois à quatre ans.

L’un des plus marquants de ces dernières années est celui de février 2012, avec une vague de froid qui avait duré 13 jours. Celle-ci avait donné lieu à des températures extrêmes jusqu’à -18 °C en région parisienne et -14 °C dans les Landes.