Urgent! Football: Les sélectionneurs peuvent désormais sélectionner 27 joueurs

Pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire (2023), les sélectionneurs ont reçu une notification de la CAF, leur permettant de convoquer jusqu’à un maximum de 27 joueurs pour leur équipe, une augmentation par rapport à la limite habituelle de 23 joueurs.

L’information a été dévoilée par Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), à l’occasion d’un dîné avec la presse sportive à Dar Es Salam, en Tanzanie, la veille du match Gambie-Côte d’Ivoire, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans le groupe F. « La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu’à 27 joueurs pour la liste de la CAN », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le média Prom’Ivoire sur Twitter.

Diallo a souligné que l’instance africaine a envoyé des correspondances aux fédérations locales pour les informer de sa décision.

Une nouvelle qui plaira sans doute au sélectionneur des Lions Aliou Cissé qui avait récemment critiqué la décision de la CAF à vouloir fixer le nombre de joueurs pour la 34e édition de la CAN qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, à 23. “Depuis le début des éliminatoires, toutes les équipes ont convoqué entre 28 et 30 joueurs pour ensuite diminuer. Aujourd’hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qui existent dans cette CAN. Entre contre-performances, suspensions et maladie, je pensais que la CAF aurait pu ne serait-ce que laisser le fait qu’on puisse être à 26 ou à 27. En réalité ça ne gâchera rien car pour nous les entraîneurs ça nous permet d’avoir plus de possibilité.

Ce sont des situations où la CAF devrait nous consulter en tant que technicien. Il est vrai que le football africain a parcouru un long chemin en termes d’infrastructures et de joueur, mais en tant que technicien, nous devrez être consulté pour savoir exactement ce que vous pensez de tout cela », regrettait le patron de la tanière. Des critiques qui n’ont pas tombé dans l’oreille d’un sourd.