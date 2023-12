Urgent! Diourbel: Un faux gouverneur disparaît avec 4,5 millions F CFA

Un individu se faisant passer pour le gouverneur de la région de Diourbel a réussi à empocher frauduleusement 4,5 millions de francs CFA. D’après des informations de Bés Bi, «les forces de défense et de sécurité sont à ses trousses».

Le journal indique que ses victimes sont un notable de « Keur Goumack », un quartier de Diourbel, et un chef d’établissement. La même source précise que l’usurpateur d’identité a réussi, par des manœuvres via Orange Money, à soutirer 3 millions de francs CFA au premier et 1,5 million au second.

L’enquête devrait permettre d’en savoir plus sur son mode opératoire.