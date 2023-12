Urgent! Culture: Des innovations en perspective pour « Miss Sénégal » édition 2023

Miss Sénégal de l’édition 2023 aura une nouvelle image sur le plan de l’organisation comme dans les critères de sélection. Depuis trois mois, des séances préliminaires sont déroulées dans les 14 régions du pays. Une manière pour le comité d’organisation de rehausser le niveau de ce concours national de beauté.

L’innovation majeure est la création d’un comité consultatif éthique qui s’inscrit sur le respect des droits de la femme dont les membres sont l’honorable Hélène Tine, le professeur Amsatou Sow Sidibé, Nathalie Dia, Abibatou Samb et Faouzou Dème.

Des ateliers sur l’émigration irrégulière et la protection de l’environnement et des ressources naturelles seront au menu des discussions en présence d’éminents professeurs et conférenciers.

L’organisation de ce concours de beauté au Sénégal a été magnifiée par la FCMAO (Fédération des comités Miss Afrique de l’Ouest) qui accorde une grande importance à Miss Sénégal, et témoigne son soutien et sa solidarité au comité Miss Sénégal qui occupe une place importante en Afrique.

Dans ce sillage, le comité est toujours sollicité à l’extérieur grâce à l’expertise de ses membres et les résultats positifs notés dans ce secteur. Ce qui a été prouvé par la présence de la Miss Sénégal qui a séduit les férus de la mode au Togo ces derniers jours, aux côtés d’autres candidates venant de la Côte d’Ivoire, du Ghana et d’autres régions.

La finale de cette nouvelle édition est prévue le 27 janvier 2024 au Grand théâtre national en présence des autorités étatiques et de plusieurs personnalités.